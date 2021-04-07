Сараево, , 06:38 — REGNUM Большее число нелегальных мигрантов, проживающих в лагерях в Великой Кладуше в Боснии и Герцеговине, сбежало из изоляции, которая была назначена им по подозрению в заражении коронавирусом, подтвердила в интервью боснийскому новостному агентству N1 6 апреля министр здравоохранения Унско-санского кантона Нермина Чемалович.

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Она подчеркнула, что по меньшей мере 55 мигрантов покинули карантин в лагере Мирал. Никто не пытался их остановить.

«Они просто вышли из контейнера и перепрыгнули через забор», — заявила Чемалович, добавив, что ответственность за это лежит на охранной службе.

Заражение ранее было выявлено у 150 мигрантов из Мирала, а профилактическая изоляция была назначена еще 80 мигрантам, которые находились в контакте с ними.