Донецк, , 06:23 — REGNUM Попытка президента Украины Владимира Зеленского привлечь Североатлантический альянс (НАТО) к решению конфликта в Донбассе может спровоцировать силовой сценарий, что повторит ошибки предыдущего украинского президента. Об этом 6 апреля заявила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, он решил повторить все ошибки предыдущего украинского руководителя и искать решение конфликта где угодно, лишь бы не в минских соглашениях и не в диалоге с республиками Донбасса», — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Никонорова напомнила, что одобренный Советом безопасности ООН комплекс мер по Донбассу не имеет альтернатив, а достижение мира путём вступления в военный альянс, о котором заявляют в Киеве, является «оксюмороном, который украинский лидер совершенно серьезно транслирует в медиапространство».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что война в Донбассе закончится, если Украина присоединится к западному военному альянсу.

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