Октябрьский район, Югра, , 06:18 — REGNUM В Югре чиновница стала фигуранткой уголовного дела за взятку кроссовками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в торговом центре поселка Талинка Октябрьского района один из предпринимателей незаконно разместил рекламу обуви, которой торговал. На проверку жалобы в ТЦ пришла специалист администрации посёлка. Причём не одна, а с мужем. Вместо того, чтобы составить административный протокол о нарушении, она предложила бизнесмену отдать ей пару кроссовок для супруга.

Против чиновницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).