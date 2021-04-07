Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:23 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края ночью 7 апреля в подъезде одного из многоквартирных домов обнаружен труп 13-летнего подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Причина смерти и все обстоятельства — устанавливаются.

В местных СМИ пишут, что школьник состоял на учёте, был уличён в мелких кражах.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «вооруженного конфликта» в пригороде Чикаго полицейский застрелил 13-летнего подростка.