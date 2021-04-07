Загреб, , 06:23 — REGNUM Агентство Promotion в Хорватии провело опрос о доверии к судебной системе в стране среди 1300 респондентов с 31 марта по 3 апреля по шкале оценок от 1 до 10. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 6 апреля.

Граждане Хорватии почти совсем не доверяют судебной системе. Самый распространённый показатель — «единица» (39%), а это значит, что почти 40% граждан совсем не доверяют правосудию. Крайне низкий уровень доверия обозначается цифрой «два» (15,3%) и «три» (13%), десять процентов респондентов выбирали цифру пять (10,2%), а полное доверие или цифра «десять» (0,7%) выбрали менее 1% опрошенных.

У электората партий наибольшим доверием пользуется правящая партия «Хорватское Демократическое сообщество (рейтинг 4,17), но и они близки к недоверию.

Коррупцию большинство респондентов (60,8%) назвали основной проблемой судебной системы. Затем следуют плохие законы (9,2%) и неравная судебная практика (7,3%), плохие и неквалифицированные судьи (5,2%), и, наконец, продолжительность судебного процесса (4,5%), которая может растянуться на годы и десятилетия.