Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 374. Об этом утром 7 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 19 321 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 798 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 456 больных. На амбулаторном лечении находятся 338 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 782 (+74) человека.

В реанимации остаются 59 пациентов в тяжёлом состоянии (33 — старше 65 лет). В том числе 25 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 67,5% — из 676 перепрофилированных коек занято 456.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Общероссийского народного фронта в Бурятии подтвердили сообщения о плохих условиях труда для работников скорой помощи в Улан-Удэ.

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