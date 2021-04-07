Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM В Свердловской области ветеран Великой Отечественной войны Виктор Слюсарев требует переселить его из деревянного дома, построенного ещё в 1914 году. Об этом пишут СМИ.

96-летний мужчина и его супруга живут в Новой Ляле. По данным телеканала ОТВ, дом они получили 60 лет назад и проживают в нём по договору социального найма. Фундамент разрушается, а стены не держат тепло. Топить приходится дровами. Местные чиновники предложили семье квартиру на четвёртом этаже, но они отказались, так как подниматься по лестнице в их возрасте тяжело.

Борьбу за переселение супруги ведут с конца 1970-х годов. Однако пока чиновники отказываются признать дом аварийным. Также они утверждают, что ветеран не является участником боевых действий. В годы войны он занимался подрывной работой в тылу врага.

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