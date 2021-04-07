Кемерово, 7 апреля, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступила многомиллионная претензия к АО «Разрез Степановский», которое работает в сфере добычи угля. Иск ООО «Сибирская горно-транспортная компания» на сумму почти 400 млн рублей судья начнет рассматривать 17 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Исковое заявление к разрезу было подано 5 апреля 2021 года одновременно с требованием об обеспечительных мерах, детали которого пока неизвестны. Судья Куликова 6 апреля отказала в принятии обеспечительных мер, назначив заседание по существу вопроса на 17 мая. Сумма иска составляет 394 377 842,91 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в ноябре 2017 года. Уставный капитал — 1,55 млрд рублей. Директор с февраля 2021 года — Сергей Першин. Средняя численность работников — почти 300 человек. У компании есть две действующие лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Степановский» каменноугольного месторождения «Разведчик».

К разрезу финансовые претензии имеет и новосибирская фирма «Норэйл». Её иск на 10 668 903,38 рубля рассмотрят 12 апреля 2021 года.