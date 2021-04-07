Москва, , 06:08 — REGNUM Подходы Соединённых Штатов к решению задач на украинском направлении делают невозможным участие этой страны в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил 7 апреля журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Таким образом он прокомментировал заявления из Киева о заинтересованности в расширении форматов для переговоров по Донбассу, в частности, привлечения к ним США и Польши.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — объяснил Рябков.

Ранее в МИД России сообщали, что российская сторона не собирается давать Вашингтону дополнительные разъяснения по волнующим Киев вопросам «в той тональности и в той перспективе, которую навязывают американцы».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России отреагировал на просьбу США дать разъяснения по Украине