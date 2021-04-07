Тюмень, , 05:57 — REGNUM В Тюмени в ближайшее время снесут 75 аварийных домов. Об этом сообщает МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство».

В первую очередь снесут следующие дома в 1−2 этажа: ул. Карла Маркса, д. 40; ул. Изумрудная, д. 20 и д. 8; ул. Ленинградская, д. 34; ул. Подгорная, д. 30; ул. Томская, д. 26.

После отключения наружных инженерных сетей снесут здания на ул. Береговая, д. 92; ул. Ивана Крылова, д. 5; мкр. Лесной, д. 9.

После проведения конкурсного выбора подрядчика, обеспечения жилищных прав граждан и отключения зданий от наружных инженерных сетей будет произведён снос еще 66 аварийных жилых домов.