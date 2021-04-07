Владивосток, 7 апреля 2021, 06:12 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников» поразил надводную цель в Японском море крылатой ракетой «Калибр» Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.
«Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров — специальный морской щит, имитирующую надводный корабль», — говорится в сообщении.
Потенциально опасный для судоходства район, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт обеспечивающими стрельбы кораблями и морской авиацией ТОФ.
Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» 6 апреля впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели.
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