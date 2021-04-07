Владивосток, , 06:07 — REGNUM Старейшее предприятие «Приморский кондитер» попало под следствие — возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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По версии следствия, один из руководителей «Приморского кондитера» с 1 января 2016 года по 25 марта 2019 года с целью уклонения от уплаты налогов, действуя умышленно неправомерно уменьшил налоговую базу для исчисления НДС в результате оформления фирменной розничной сети предприятия на аффилированных лиц, созданных индивидуальных предпринимателей, применяющих льготные режимы налогообложения, с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Своими действиями подозреваемый занизил НДС к уплате в бюджет в размере более 43 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске директор одной из фирм не уплатил в бюджет более 28 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.