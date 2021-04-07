Абуджа, , 05:50 — REGNUM Группа вооруженных боевиков совершила серию нападений на местных жителей в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в нигерийских силовых структурах.

Источники указывают, что серия нападений произошла в районах Каджуру и Качия. В результате атак погибли восемь мирных жителей, еще четверо получили различные ранения. Также боевики угнали 180 коров из одной из деревень.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта вооруженные боевики совершили три атаки в штате Кадуна в Нигерии. В результате нападений погибли восемь человек, еще четверо пострадали. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

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