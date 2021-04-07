Тегеран, , 06:24 — REGNUM 6 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Расул Мохаджер обменялся идеями по расширению двустороннего и регионального сотрудничества с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камареддином Джафаром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаджер сослался на давнюю историю двусторонних отношений и заявил о готовности Ирана к всестороннему расширению связей и полномасштабному сотрудничеству с Малайзией.

Тем временем он обратился к правительству Малайзии с просьбой содействовать коммерческому и деловому взаимодействию между частным и государственным секторами двух стран.

Малазийский дипломат выразил удовлетворение по поводу возможности посетить Иран, отметив, что главной целью его поездки является расширение двусторонних связей. Он выразил надежду, что после избавления от пандемии обе стороны станут свидетелями всестороннего расширения двусторонних связей, особенно в торгово-экономической сфере.