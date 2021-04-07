Тегеран, 7 апреля 2021, 06:39 — REGNUM 6 апреля представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что организация проводит механические испытания своих центрифуг нового поколения IR-9. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
«Одним из достижений в области обогащения урана является начало технических испытаний центрифуги IR-9», — сказал Бехруз Камалванди в интервью корреспонденту агентства ISNA.
Представитель AEOI отметил, что производительность центрифуги IR-9 может составлять 50 ЕРР (единиц работы разделения), что является стандартной мерой работы, необходимой для разделения изотопов урана.
Он подчеркнул, что данная центрифуга имеет огромное значение для дальнего развития ядерной программы страны, так как работает по новым технологиям.
Камалванди сообщил, что 9 апреля во время празднования Национального дня ядерных технологий страна представит 133 достижения в атомной отрасли. По его словам, 40 из 133 достижений относятся к области обогащения урана, включая центрифуги и обогатительное оборудование.