7 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 10:31 — REGNUM И снова на повестке печально известная коррупционными делами крупная стройка, про которую Владимир Путин сказал, что «воруют сотнями миллионов», — космодром в Приамурье. Интерес надзорных органов возник к подрядчику «Восточного», получившему контракт почти на 40 млрд рублей, — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. ИА REGNUM попыталось выяснить, что же происходит у казанской компании.

Космодром «Восточный» Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё в ноябре 2019 года Владимир Путин на правительственном совещании заявил, что будет просить следственные органы внимательно следить за тем, чтобы средства, выделенные на стройку, расходовались прозрачно. Президент поручил «наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок».

Президент России Владимир Путин в ходе посещения космодрома «Восточный» Kremlin.ru

Напомним, за время реализации проекта по разным делам, в том числе за хищение бюджетных средств, были осуждены более 30 человек. Всего было возбуждено 128 уголовных дел. Одно из последних дел слушалось в феврале 2021 года. Тогда бывший замдиректора Спецстроя России получил по решению суда 13 с половиной лет колонии строгого режима.

5—6 апреля 2021 года СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщали о визите бойцов СОБРа, представителей налоговой службы и УБЭП в офис ПСО «Казань». Газета «Коммерсантъ» отметила, что интерес к ПСО связан с налогами в объёме 1,3 млрд рублей. Официально информацию представители подрядной компании, а также СК по РТ пока не подтверждали. Владельцем ООО «ПСО «Казань» является депутат трёх прошлых созывов Госсовета РТ Равиль Зиганшин, которому сегодня, 7 апреля 2021 года, исполняется 58 лет.

Равиль Зиганшин и президент Татарии Рустам Минниханов President.tatarstan.ru

Дела судебные: от банкротного иска до приостановки стройки

ПСО «Казань» отметилось на многих крупных стройках Поволжья и не только. Например, фирме Зиганшина отдали контракты на объекты Универсиады-2013, которая проходила в Татарии. Она же строила и некоторые стадионы к чемпионату мира по футболу 2018, и многое другое.

В январе 2019 года появилось сообщение о расторжении контракта на строительство объектов космодрома, заключенного с ПСО. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Он же сообщил, что расторжение происходит по взаимному согласию сторон. Заявление было сделано на фоне банкротного иска, поданного ФНС России к ПСО по долгам на сумму почти 2 млрд рублей, и заключения мирового соглашения по нему же. Прошло время, а ПСО все также подрядчик космодрома, а сообщение о расторжении как-то «замылилось». Общественность до сих пор недоумевает, а что это, собственно говоря, было-то?

Была версия, что нового подрядчика выбирать долго, да и не смогли это сделать оперативно, потому решили оставить того, что есть, но претензии к нему только растут.

Сообщению об обысках в офисе «ПСО «Казань», которое пользователи сети Интернет активно обсуждают, предшествовал иск 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. В результате амурский арбитраж на 90 суток приостановил строительную деятельность ПСО по объекту — стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Ангара».

Истец в лице подразделения Минобороны России (министерство — второй заказчик наравне с Роскосмосом) в суде заявил, что с ноября по декабрь 2020 года на объекте были «выявлены многочисленные факты продолжения строительно-монтажных работ на объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений».

"Совокупность выявленных нарушений в ходе проведения проверки являются существенными, их наличие влияет на несущую способность конструкций сооружений и может повлиять на надежность и безопасность зданий и сооружений и объекта в целом. Выявленные нарушения также создают угрозу доступа России в космос со своей территории, формирование и поддержание необходимого состава орбитальных группировок космических средств, средств выведения объектов наземной космической инфраструктуры, обеспечивающих предоставление в требуемом объеме и надлежащего качества услуг в интересах социально-экономической сферы РФ, а также негативно влияют на обороноспособность и безопасность РФ», — заявил истец.

Строительная площадка второй очереди космодрома «Восточный» Kremlin.ru

Также он сослался «на наличие отягчающих ответственность общества обстоятельств». Каких именно, в материалах дела не уточнялось. Между тем известно, что с декабря 2019 года по декабрь 2020 года в адрес ООО «ПСО «Казань» отделом Минобороны РФ выдано 271 замечание.

21 апреля 2021 года будет рассмотрена жалоба ПСО, в которой компания пытается оспорить приостановку строительства.

Это далеко не единственные претензии к ПСО «Казань». Например, на 25 мая назначено рассмотрение иска ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный». Речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №413-СМР003/2018 от 04.10.2018 г. в размере 14 600 000 рублей».

Что касается налоговых претензий, то пока их детали неизвестны. Между тем не следует забывать, что именно задолженность ПСО «Казань» по обязательным платежам перед ФНС РФ в размере 1 891 278 600,89 рубля в 2018 году стала основанием для обращения с банкротным иском.