Тегеран, , 06:40 — REGNUM Кинематографическая работа «Ева» режиссера Анахида Абада удостоен приза зрительских симпатий по итогам итальянского кинофестиваля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 апреля.

Полнометражный иранский фильм смог привлечь зрителей Франкоязычного кинофестиваля Италии, завоевав специальную награду в данном разделе.

Фильм, действие которого происходит в селе Дадиванк, спустя несколько лет после первой Нагорнокарабахской войны, рассказывает о том, как война влияет на судьбы людей в долгосрочной перспективе, принося боль и страдания.

Кинематографическая работа рассказывает историю молодой женщины, которая бежит из Еревана в Республику Арцах вместе со своей дочерью, чтобы сбежать от свекрови, однако горькая судьба преследует её и там.

Фильм был заявлен на номинацию лучшего фильма на иностранном языке на 90-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся в 2018 году.