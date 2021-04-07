Исламабад, , 05:41 — REGNUM Евросоюз может рассчитывать на участие в Большом евразийском партнёрстве, если проявит соответствующую заинтересованность, заявил 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

Он напомнил, что инициатива по формированию Большого евразийского партнёрства принадлежит президенту России Владимиру Путину, и отметил её открытость для различных интеграционных объединений.

«Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза», — сказал Лавров.

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По словам главы МИД РФ, реализация инициативы укрепит позитивную взаимосвязанность на евразийском пространстве, повысит конкурентоспособность всех участников и станет основой для построения пространства мира и стабильности на континенте.

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