Тегеран, , 06:41 — REGNUM 6 апреля глава совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) заявил, что заседание было конструктивным и у государств-членов сложилось единство в деле снятия санкций с Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Джозепа Борелля написал в своем твиттере, что стороны провели «конструктивное заседание совместной комиссии». «Есть единство и амбиции для дальнейшего продвижения совместного дипломатического процесса с двумя экспертными группами по ядерной реализации и отмене санкций», — отметил Энрике Мора.

Первый раунд 18-го заседания совместной комиссии по Всеобъемлющему плану действий (СВПД), состоявшегося в Гранд-отеле в Вене, завершился договоренностью о продолжении консультаций на уровне экспертов.

Согласно данной договоренности, были проведены две параллельные экспертные встречи между членами совместной комиссии по СВПД для проведения технических консультаций по снятию санкций и непосредственно ядерным вопросам.