Тегеран, , 06:44 — REGNUM 6 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Киргизии Садыр Джапаров обсудили в Бишкеке вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя Джапарова с избранием на пост президента страны, Зариф отметил существующие возможности для расширения сотрудничества в различных областях и высоко оценил особое внимание главы Киргизии к двусторонним отношениям.

Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул важность выполнения решений, принятых на предыдущем заседании совместной комиссии экономического сотрудничества, и выразил готовность к проведению 13-й сессии комиссии.

Говоря о культурной и цивилизационной общности двух стран, он отметил, что благополучие, мир и безопасность киргизского народа имеют высокую значимость для Ирана.

Президент Киргизии, в свою очередь, заявил на встрече, что расширение сотрудничества с Ираном имеет важное значение для Бишкека, а наличие политических отношений и их развитие демонстрируют, что обе страны заинтересованы в дальнейшем укреплении связей.