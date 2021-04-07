Тегеран, , 06:47 — REGNUM 6 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 174 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 63 506. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Садат Лари отметила, что с учётом 174 новых жертв их общее число по стране возросло до 63 506. «За последние 24 часа было обнаружено около 17 430 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2369 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также сообщила, что 1 667 079 пациентов из общего числа 1 963 394 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4138 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 13 256 820 обследований на выявление смертельного вируса.