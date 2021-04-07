Тегеран, , 06:49 — REGNUM 6 апреля МИД Ирана объявил, что проведение технических переговоров в рамках экспертных встреч по снятию санкций и иным вопросам входит в повестку дня заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На 18-м заседании совместной комиссии по СВПД, которое проходило в режиме видеоконференции, делегации Ирана и стран G4+1 решили принять участие в очной встрече 6 апреля 2021 года в Вене.

В связи с этим заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи во главе делегации прибыл 5 апреля вечером в столицу Австрии Вену для участия в заседании совместной комиссии по СВПД. Его сопровождают представители Центрального банка, министерства нефти и Организации по атомной энергии Ирана.

Ранее в режиме видеоконференции состоялось ежеквартальное заседание совместной комиссии, на котором присутствовали делегации Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай). Стороны обсудили последние события вокруг ядерной сделки.