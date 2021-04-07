Тегеран, , 06:51 — REGNUM 6 апреля заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи объявил, что среди девяти вакцин от COVID-19, которые разрабатываются непосредственно иранскими учеными, первая отечественная вакцина станет общедоступна в течение ближайших 40 дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На встрече с заместителем министра иностранных дел Малайзии Дато Камарудином Джаффаром Харирчи заявил, что иранские исследователи успешно разработали девять вакцин, причем четыре из них будут распределены по провинциям в течение следующих месяцев. Он отметил, что иранский народ получит первую отечественную вакцину в ближайшие 40 дней, при этом вторая вакцина с производительностью от восьми до десяти миллионов доз в месяц будет доступна примерно в течение 70 дней.

«Третья и четвертая вакцины поступят на рынок в течение 120 дней», — сказал иранский чиновник, отметив, что Иран может сотрудничать с Малайзией в производстве вакцин.

Указывая на последствия санкций, введенных в отношении Исламской Республики Иран после победы Исламской революции в 1979 году, он указал, что 98,3 процента лекарств, используемых в Иране, производятся внутри страны.

Министр здравоохранения выразил готовность Исламской Республики расширять отношения и сотрудничество с мусульманской Малайзией в политической, культурной, экономической, торговой и медицинской сферах.