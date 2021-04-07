Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутске следователи проверяют информацию СМИ о том, что 6 апреля загорелся школьный автобус с детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

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16 детей и двое взрослых ехали в автобусе в посёлок Пригородный к началу второй смены в школе. Всех успели вовремя вывести из автобуса.

«Назначено проведение процессуальной проверки. Следователи установят причины возгорания, проведут работу по установлению иных обстоятельств случившегося, а также дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за техническим состоянием транспортных средств, занимающихся перевозкой несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.

Автобус числится на балансе МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания», где также будет проведена служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на железнодорожной станции Малоярославец Калужской области 4 апреля в электричке случился пожар.