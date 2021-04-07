Тегеран, , 06:54 — REGNUM 6 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о заинтересованности страны в налаживании полноценного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, Зариф обсудил вопросы двустороннего, регионального и международного значения, отмечает агентство IRNA.

В ходе переговоров глава МИД Ирана подчеркнул, что нынешний уровень экономических отношений между двумя странами отстает от потенциального.

Он призвал к повышению уровня экономического сотрудничества в соответствии с имеющимися возможностями, особенно в области технической и дорожной инфраструктуры, строительства плотин, а также тепловых, солнечных и гидроэлектростанций, развития транспорта и расширения транзита.

Ссылаясь на некоторые препятствия для развития сотрудничества, он выразил надежду на отмену санкций и искоренение пандемии COVID-19 путем проведения национальной кампании вакцинации.

Между тем, Казакбаев высоко оценил отправку Ираном гуманитарной помощи киргизскому народу во время пандемии. Он упомянул о совместных культурных связях и общих ценностях между Ираном и Киргизией.