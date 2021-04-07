Тегеран, , 07:34 — REGNUM В Иране успешно прошла первая фаза производства отечественных вакцин от COVID-19 под названием Cov-Iran Barekat, при этом вакцины готовы к массовому производству, заявил официальный представитель Офиса исполнения директив имама 6 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммад Мохбер, глава Офиса исполнения директив Имама (Setad), отметил, что с успешным завершением клинического испытания государственная организация приступила к реализации второй фазы испытаний отечественной вакцины в середине марта, которая близится к своему завершению.

Он выразил надежду, что организация должна также получить разрешение на начало третьего этапа клинических исследований вакцины в течение ближайших двух недель.

«Как только начнется первая фаза клинических испытаний, Иран начнет вакцинацию с применением трех миллионов доз вакцин Ков-Иран Барекат», — сказал чиновник.