Тегеран, , 08:33 — REGNUM 6 апреля генерал-губернатор иранской провинции Хормозган заявил, что авиакомпания Iran Air возобновит рейс Бандар-Аббас — Дубай. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал-губернатор провинции Хормозган Ферейдун Хеммати отметил, что препятствия на пути следования рейса Бандар-Аббас-Дубай устранены и инфраструктура полностью подготовлена для возобновления полётов.

Хеммати, выступавший на встрече с генеральным директором Иранской организации гражданской авиации Тураджем Дехакни, отметил давние торговые и экономические связи между жителями провинции Хормозган и государствами Персидского залива.

По его словам, люди не могут добраться до Дубая на самолете прямым рейсом. В связи с этим Хеммати подчеркнул, что отмена рейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции нанесла ущерб туристической отрасли.

Поскольку остановка прямых рейсов в Дубай влечет за собой дополнительные расходы, чиновник заявил о планах увеличить число еженедельных рейсов по маршрутам Бандар — Аббас-Абу-Муса и Джаск — Тегеран.