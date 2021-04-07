Благовещенск, , 05:33 — REGNUM В Приамурье на стройплощадке первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур, которая соединит Благовещенск и китайский Хэйхэ, началось сооружение свайного основания — 6 апреля была забита первая свая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Строительные работы выполняет компании CRCC (ООО «СиАрСиСи Рус»).

Диаметр первой сваи составил 880 мм, а глубина забуривания — 32 метра. Всего проектом предусмотрено 152 сваи. На возведение объекта будет израсходовано 15 тыс. кубометров бетона и 6,6 тыс. тонн металла.

«Канатная дорога — для нас один из приоритетных проектов. Запустить её в эксплуатацию планируется в 2023 году. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на приём 2,5 млн. пассажиров ежегодно», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Длина канатной дороги составит 976 метров. Движение по ней будет осуществляться в двух направлениях по маятниковому принципу. Вместимость гондол — 110 пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что в течение пяти лет поток туристов в регион увеличится в 3−5 раз и на них область заработает, увеличив доходы бюджета на 40%.