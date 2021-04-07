Тегеран, , 07:32 — REGNUM 6 апреля посол Ирана в Сане и министр иностранных дел Йемена провели переговоры о путях расширения сотрудничества во всех областях, в частности в научной, образовательной и медицинской сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись между послом Ирана в Сане Хасаном Ирлу и министром иностранных дел Йемена Хишамом Шарафом Абдуллой. В ходе встречи Ирлу выразил готовность Исламской Республики расширить отношения с Йеменом и поддержать арабскую страну. Иранский посол заявил, что его страна продолжает предпринимать усилия по прекращению военной агрессии и блокады против йеменского народа.

«Иран стремится к деэскалации в регионе в контексте Ормузской мирной инициативы, которая была представлена президентом Хасаном Рухани в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 года», — подчеркнул Ирлу.

Со своей стороны, министр иностранных дел высоко оценил принципиальную позицию Исламской Республики Иран в отношении прекращения агрессии против Йемена.

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на 74-й сессии ГА ООН 25 сентября 2019 года, представил Ормузскую мирную инициативу «Стремление — надежда — инициатива», призывающую к коллективному сотрудничеству государств Персидского залива для обеспечения мира в ближневосточном регионе.