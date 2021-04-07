Москва, , 05:32 — REGNUM Современный российский капиталистический класс унаследовал от своего предшественника начала XX века самые неприглядные свойства в ухудшенном их варианте, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Можно сколько угодно обсуждать самые блестящие качества отдельных представителей российского капиталистического класса. Я убежден, что вы можете найти много людей. Которые обладают всеми замечательными свойствами… Я говорю вам о том, что вы обсуждаете людей, а мы обсуждаем класс. Вот люди некоторые замечательные, а класс — дерьмо! И то же самое было в Российской Империи», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что, если бы у российского капиталистического класса в феврале 1917 года были политическая воля и талант, Россия стала бы развивающейся капиталистической страной.

«Был класс, за весь спекся за несколько месяцев. Потому что через несколько месяцев было понятно, что в политическом, духовном и прочем смысле — это класс импотент. Он ничего не может. И потом он тащился в обозах иностранной Антанты или бежал, или тут ныл по этому поводу. Поэтому вопрос не в талантах отдельных представителей, а вопрос в классовых свойствах», — продолжил политолог.

Он еще раз заметил, что сегодняшний российский капиталистический класс имеет чудовищную классовую структуру, хотя имеются в этом классе отдельные хорошие люди. Но речь идет не о «хороших людях», которых нельзя, согласно известной поговорке, причислить к какой-либо профессии, а о классе в целом.