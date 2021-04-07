Москва, 7 апреля 2021, 05:32 — REGNUM Современный российский капиталистический класс унаследовал от своего предшественника начала XX века самые неприглядные свойства в ухудшенном их варианте, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что, если бы у российского капиталистического класса в феврале 1917 года были политическая воля и талант, Россия стала бы развивающейся капиталистической страной.
Он еще раз заметил, что сегодняшний российский капиталистический класс имеет чудовищную классовую структуру, хотя имеются в этом классе отдельные хорошие люди. Но речь идет не о «хороших людях», которых нельзя, согласно известной поговорке, причислить к какой-либо профессии, а о классе в целом.