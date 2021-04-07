Бразилиа, , 05:31 — REGNUM Предприятие, выпускающее в России вакину от коронавирусной инфекции «Спутник V», намерена посетить делегация Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Об этом заявил руководитель ведомства Антониу Барра Торрес, 6 апреля сообщается на странице бразильского президента Жаира Болсонару в Facebook.

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По словам чиновника, соответствующая договоренность о визите в РФ была достигнута в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Болсонару. Торрес также отметил, что в ближайшее время представители Anvisa встретятся с послом России в Бразилии Алексеем Лабецким.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось до 13 100 580, включая новых зарегистрированных носителей— 86 979.

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