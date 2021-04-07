Москва, 7 апреля, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Гражданам России не потребуется замена паспорта, если будет принят законопроект о внесении дополнений в текст на последней странице документа, где содержится памятка владельцу. Об этом 6 апреля сообщили в министерстве внутренних дел России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — цитирует РИА Новости ответ ведомства на отправленный ранее запрос.

В соответствии с предложением МВД России, в памятку паспорта — она размещена на 20-й странице — могут внести напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина России и обязательство владеть им наступает в 14 лет. Авторы инициативы предложили также уведомлять владельца документа о возможности внесения информации отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах, по которым паспорт может быть признан недействительным.

Сегодня российским законодательством предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предложению МВД России в паспортах может появиться напоминание о том, что владелец документа ставит на его второй странице личную подпись.