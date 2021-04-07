Москва, , 05:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции лишь укрепила экономические позиции Китая на мировой арене, заявил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Пандемия безусловно укрепила позиции Китая в мировой экономике. Китай избежал спада. Даже в 2020 году у них наблюдался рост 2,3%», — приводит его слова ТАСС.

Можин отметил, что рост экономики Китая в 2020 году оказался существенно ниже, чем за последние десять лет. Тем не менее КНР удалось избежать серьезного экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. По мнению Можина, этого удалось избежать из-за высокого уровня дисциплины в китайском обществе, а также жестких ограничительных мер.

В связи с этим МВФ повысил прогноз роста валового внутреннего продукта в Китае в 2021 году. По мнению фонда, рост ВВП КНР составит 8,4%.