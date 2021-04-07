Партизанский район, Приморский край, , 05:22 — REGNUM В посёлке Волчанец Партизанского района Приморского края по нацпроекту «Образование» построят современную школу-сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Комплекс будет состоять из семи корпусов: детский сад, столовая, актовый и спортивный залы, учебные классы. Школа рассчитана на 220 учеников и четыре группы дошколят.

Готовность объекта — 70%. Сдать школу в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени на месте общеобразовательной школы №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья построят новое образовательное учреждение на 1100 учеников.