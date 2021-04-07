Москва, 7 апреля 2021, 05:18 — REGNUM Западу не нужны миллиарды зажиточных китайцев или индийцев, поэтому весь его проект мироустройства, названный «войной с авторитаризмом», фактически направлен на ликвидацию лишнего населения и борьбу с развитием на периферии капитализма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, эволюционируя и развиваясь, капитализм превращается в ликвидационное общество, которое уничтожит большую часть населения или погрузит его в самое ужасное из возможных гетто, которое не будет иметь ничего общего с развитием. Поэтому, когда США объявляют своим главным врагом авторитаризм, они фактически объявляют войну любому развитию на периферии капитализма. Стало быть, Китаю, Индии и другим развивающимся странам периферийного капитализма никто места под солнцем оставлять не планирует.