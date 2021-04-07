Москва, 7 апреля 2021, 05:18 — REGNUM Западу не нужны миллиарды зажиточных китайцев или индийцев, поэтому весь его проект мироустройства, названный «войной с авторитаризмом», фактически направлен на ликвидацию лишнего населения и борьбу с развитием на периферии капитализма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала (фрагмент). 1919
Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала (фрагмент). 1919
«Зачем нужны эти избытки людей, когда критерием является прибыль. Либо у вас критерий — пробуждение и раскрепощение высших творческих возможностей или восхождение человека… Но если у вас критерий — прибыль, то столько людей не нужно… они еще и жить будут дольше, их будет больше, и кому же они нужны, эти миллиарды. Они абсолютно не нужны. Нужна рабочая аристократия. Максимум миллионов триста к 2050 году, которые завалят мир всем, что необходимо, соответствующие роботы, а эти люди зачем нужны с точки зрения критериев капитализма?» — заявил Кургинян.

По его словам, эволюционируя и развиваясь, капитализм превращается в ликвидационное общество, которое уничтожит большую часть населения или погрузит его в самое ужасное из возможных гетто, которое не будет иметь ничего общего с развитием. Поэтому, когда США объявляют своим главным врагом авторитаризм, они фактически объявляют войну любому развитию на периферии капитализма. Стало быть, Китаю, Индии и другим развивающимся странам периферийного капитализма никто места под солнцем оставлять не планирует.