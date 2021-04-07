Москва, 7 апреля, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Западу не нужны миллиарды зажиточных китайцев или индийцев, поэтому весь его проект мироустройства, названный «войной с авторитаризмом», фактически направлен на ликвидацию лишнего населения и борьбу с развитием на периферии капитализма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала (фрагмент). 1919

«Зачем нужны эти избытки людей, когда критерием является прибыль. Либо у вас критерий — пробуждение и раскрепощение высших творческих возможностей или восхождение человека… Но если у вас критерий — прибыль, то столько людей не нужно… они еще и жить будут дольше, их будет больше, и кому же они нужны, эти миллиарды. Они абсолютно не нужны. Нужна рабочая аристократия. Максимум миллионов триста к 2050 году, которые завалят мир всем, что необходимо, соответствующие роботы, а эти люди зачем нужны с точки зрения критериев капитализма?» — заявил Кургинян.

По его словам, эволюционируя и развиваясь, капитализм превращается в ликвидационное общество, которое уничтожит большую часть населения или погрузит его в самое ужасное из возможных гетто, которое не будет иметь ничего общего с развитием. Поэтому, когда США объявляют своим главным врагом авторитаризм, они фактически объявляют войну любому развитию на периферии капитализма. Стало быть, Китаю, Индии и другим развивающимся странам периферийного капитализма никто места под солнцем оставлять не планирует.