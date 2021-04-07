Москва, 7 апреля, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Создается общество тотального контроля за человечеством, где конкурировать за право осуществлять этот контроль будут крупнейшие державы и крупнейшие глобальные корпорации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тотальный контроль

«Дальше начинается эта тотальная слежка, и тут возникает конкуренция государств, которые говорят: «Мы будем следить» и глобальных корпораций, которые говорят: «Да кто вы такие, следить будем мы». Огромные цифровые массивы и новые возможности. И тут капитализм сказал: «Мы тоже будем делать человека, такого как нам надо»», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что главным производством капитализма в XXI веке становится не производство вещей или даже знаний, а производство человека как совершенно обезличенной вещи или изделия. Сопротивляется этому весь гуманизм и все представление о человеке как о восходящей сущности. Именно это капитализм и уничтожает.

«Для того, чтобы открыть эпоху тотального производства человека, надо закрыть эпоху гуманизма — светского, религиозного — любого. Значит мы идем в эту «железную пяту» и конкуренция осуществляется между крупнейшими государствами, которые хотят быть гегемонами слежки и крупнейшими глобальными корпорациями, которые говорят «следить будем мы». Это фактически тотальная секьюритизация общества. Потому что новым классом становится класс слежки», — продолжил эксперт.