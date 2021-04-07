Сантьяго, , 05:09 — REGNUM Закон о переносе выборов в Учредительное собрание (парламент) Чили из-за ситуации с коронвирусом подписал чилийский президент Себастьян Пиньера. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе правительства страны.

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Вместо 10 и 11 апреля новыми днями голосования назначены 15 и 16 мая. Указанный закон ранее был поддержан самим парламентом. Помимо Учредительного собрания, голосование также затрагивает выборы губернаторов регионов, глав городов и членов городских советов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает на пределе возможностей из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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