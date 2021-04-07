Владивосток, , 05:12 — REGNUM Первая в этом году партия санитарных автомобилей за счет федерального бюджета доставлена в Приморье — 14 больниц получили машины марки «УАЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Финансирование здравоохранения Приморья увеличилось на 32%

Всего за пять лет программы модернизации первичного звена в медицинские организации региона поступят 343 единицы санитарного автотранспорта, 307 автомобилей будут направлены на дооснащение парков, 36 единиц предусмотрели для переоснащения.

«Благодаря системе подключаемого полного привода автомобиль легко передвигается по грунтовым дорогам, преодолевает глубокий снежный покров и заболоченную местность. Это актуально для отдаленных территорий», — пояснили в краевом минздраве.

Новые автомобили отправили в Анучинскую, Красноармейскую, Михайловскую, Лазовскую, Ольгинскую, Партизанскую, Хасанскую, Хорольскую, Шкотовскую, Яковлевскую центральные районные больницы, Пластунскую районную больницу, Дальнегорскую и Дальнереченскую центральные горбольницы и Спасскую центральную районную поликлинику.

В 2020 году в Приморье было централизованно поставлено 47 автомобилей скорой медицинской помощи. За счёт средств краевого бюджета закуплены два педиатрических реанимобиля и 76 единиц автомобилей санитарного назначения для 63 учреждений здравоохранения на сумму 122,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье — один из немногих регионов РФ, который выполнил в 2020 году программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», было освоено 125 млн рублей по этим направлениям.