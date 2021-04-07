Москва, 7 апреля 2021, 04:59 — REGNUM Единственной возможностью спасения капитализма является создание глобального тоталитарного ига железной пяты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что пандемия или эпидемия — это категории, определяемые процентом умирающих. И как бы ужасна ни была каждая отдельная смерть, при пандемии их должно быть определенная доля от совокупного населения. А этого нет и подавно. Поэтому фактически в мире нет ни эпидемии, ни пандемии. А меря по борьбе с коронавирусом принимаются такие, будто бы есть нечто невиданное.
Отвечая на вопрос, зачем это нужно, он заметил, что для того, чтобы «спасать» человечество от «невиданной ранее угрозы», степень «невиданности» которой нужно многократно преувеличить, чтобы напугать население. Прежде всего, «спасать» население предлагается от него самого, тотально поразив в правах и свободах.