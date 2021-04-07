Москва, 7 апреля, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Единственной возможностью спасения капитализма является создание глобального тоталитарного ига железной пяты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Питер Брейгель Старший. Две обезьяны на цепи. 1562

«Наконец было сказано, главная возможность спасти капитализм — это «железная пята». Вот ее мы и видим в натуральную величину. Вот это общество всеобщего надзора… Зачем была нужна эта истерика вокруг серьезного заболевания, каковым является COVID? Сколько людей умерло? Какое это отношение имеет к критериям эпидемии и пандемии? Где пандемия?» — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что пандемия или эпидемия — это категории, определяемые процентом умирающих. И как бы ужасна ни была каждая отдельная смерть, при пандемии их должно быть определенная доля от совокупного населения. А этого нет и подавно. Поэтому фактически в мире нет ни эпидемии, ни пандемии. А меры по борьбе с коронавирусом принимаются такие, будто бы есть нечто невиданное.

«Меры, которые приняты, гораздо больше, чем во время испанки, во время которой при меньшем населении человечества умерло сто миллионов. То есть гораздо больше. Кто-нибудь вводил эту изоляцию и драконовые методы слежения? Нет, потому что это «суп из топора» — использование ковида для того, чтобы создать капитализм тотальной слежки. Вот этой цифровизации», — продолжил эксперт.

Отвечая на вопрос, зачем это нужно, он заметил, что для того, чтобы «спасать» человечество от «невиданной ранее угрозы», степень «невиданности» которой нужно многократно преувеличить, чтобы напугать население. Прежде всего, «спасать» население предлагается от него самого, тотально поразив в правах и свободах.