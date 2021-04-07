Киев, , 04:57 — REGNUM Разграбление Украины и ее использование в борьбе с Россией являться конечной целью правления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 6 апреля в эфире канала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», — сказал он

По словам парламентария, глава государства стремится узурпировать власть. Именно это, по мнению Кузьмина, является причиной преследования ряда украинских оппозиционных телеканалов и политических объединений.

«Запрет партий, как и запрет телеканалов, — это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране», — полагает депутат.

Кузмин также назвал действия президента наступлением на права украинцев. Парламентарий добавил, что его партия собирается «призывать народ переходить от оппозиционной деятельности к сопротивлению попыткам узурпации власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта исключенный из партии «Слуга народу» депутат Рады Александр Дубинский написал в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский установил «монархию» на Украине.

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