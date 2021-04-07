Москва, , 04:52 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, не вернётся в Вашингтон в ближайшее время, и сроки его возвращения будут зависеть от предпринимаемых американских стороной шагов. Об этом 7 апреля сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Посольство России в США Washington.mid.ru

«Мы ожидаем, что там (в Вашингтоне — ред.) смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — объяснил замглавы МИД РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве приняли решение отозвать посла из Вашингтона для консультаций о состоянии российско-американских отношений. Это произошло после того, как президент США Джозеф Байден снова обвинил Россию в якобы вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Также Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

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