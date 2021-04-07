Коммунизм и фашизм грезили изменением человека. Но каким? — Кургинян
Москва, 7 апреля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Идеологии коммунизма и фашизма положили конец идее неизменяемости человека, которая лежала в основе классического капитализма, положив начало конца капиталистической классики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, экономическое устройство и отношение к собственности вторичны по отношению к человеку, и они выстраивались в фашистских и коммунистических обществах исходя из того, какого человека планируется создать — коммунистического восходящего или фашистского нисходящего. Но в любом случае, между Первой и Второй мировыми войнами кончился период, когда человек считался неизменяемым.
Теперь же закон неравномерности развития при капитализме привел к конкуренции между США и Китаем как раньше между Великобританией и Германией перед Первой мировой войной.