Москва, 7 апреля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Идеологии коммунизма и фашизма положили конец идее неизменяемости человека, которая лежала в основе классического капитализма, положив начало конца капиталистической классики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кузьма Петров-Водкин. Фантазия. 1925

«И коммунисты, и капиталисты уже фашистского образца грезили теми или иными изменениями человека. «Человеческое, слишком человеческое», — говорил Ницше, «человек — зверь и белокурая бестия», — говорили Гитлер и Гиммлер… о чем речь шла? Об отношении к собственности? Нет, о человеке! О чем речь шла у коммунистов? Об отношении к собственности? Нет, о человеке!», — заявил Кургинян.

По его словам, экономическое устройство и отношение к собственности вторичны по отношению к человеку, и они выстраивались в фашистских и коммунистических обществах исходя из того, какого человека планируется создать — коммунистического восходящего или фашистского нисходящего. Но в любом случае, между Первой и Второй мировыми войнами кончился период, когда человек считался неизменяемым.

«После этого одна сторона начала разыгрывать карту восхождения человека, нового человека, а другая — человека-зверя. И эти два враждебных полюса столкнулись, как поется в песне. Когда один выпал из игры и другой, возник новый капитализм, как хорошо забытое старое. Мир встал на рельсы империалистического развития», — продолжил эксперт.

Теперь же закон неравномерности развития при капитализме привел к конкуренции между США и Китаем как раньше между Великобританией и Германией перед Первой мировой войной.