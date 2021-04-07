Киев, 7 апреля, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Смерть ребенка, который погиб в Донецкой народной республике 2 апреля в результате атаки украинских боевиков, зафиксировала миссия ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в ее отчете за 6 апреля.

ИА Красная Весна ОБСЕ в Донбассе

«2 апреля в селе Александровское (ДНР) в результате взрывной травмы и осколочных ран скончался ребенок, а в результате обстрела в Красногоровке был ранен мужчина», — сказано в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что со 2 по 5 апреля на линии соприкосновения в Донбассе миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Народная милиция ДНР распространила информацию о том, что в селе Александровское беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), произвел сброс взрывного устройства вблизи жилого дома. В результате погиб ребенок 2016 года рождения, а также получила ранения местная жительница.