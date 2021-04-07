Токио, , 04:39 — REGNUM Торговля акциями японской компании Toshiba на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) была приостановлена в связи с информацией о планах её покупки со стороны британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners. Об этом говорится в опубликованном утром 7 апреля сообщении ТФБ.

Все операции с акциями Toshiba приостанавливаются с утренней сессии торгов, которые начались на ТФБ в 09:00 по местному времени (03:00 мск).

Информация о намерении инвестиционного фонда CVC Capital Partners выступить с предложением о приобретении компании Toshiba более чем за два трлн иен (более $18 млрд) ранее была опубликована в японских СМИ. Поступление предложения о покупке уже подтвердило руководство Toshiba. В ближайшее время в компании по этому вопросу пройдёт заседание совета директоров.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Toshiba завершила выход из бизнеса по производству ноутбуков, продав долю в компании Dynabook.

Читайте ранее в этом сюжете: Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков