Москва, 7 апреля 2021, 04:30 — REGNUM Капитализм в России всегда был недееспособен, о чем говорит сама история, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, исторический опыт существования в России гораздо лучшего по качеству, чем тот, что есть сейчас в стране, несоизмеримо более качественно с морально-мотивационной точки зрения капитализма, оказался сокрушительно плохим. Поэтому на смену этому капитализму пришли колхозы, которые были органично приняты страной.