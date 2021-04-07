Москва, 7 апреля, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Капитализм в России всегда был недееспособен, о чем говорит сама история, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

«Если бы русский капитализм был дееспособным хоть сколь-либо, и если бы он мог двигать страну и развивать ее дальше, то он был бы успешным, и все бы кричали ура-ура, началось бы бурное развитие демократии и всего прочего. А он так навернулся и так опозорился, при том, что он сносил империю… как только мог… Государственная дума работала на это, капитализм работал на это, и кто был Ленин в этот момент? Исчезающе малый фактор», — заявил Кургинян.

По его словам, исторический опыт существования в России, гораздо лучшего по качеству, чем тот, что есть сейчас в стране, несоизмеримо более качественно с морально-мотивационной точки зрения капитализма, оказался сокрушительно плохим. Поэтому на смену этому капитализму пришли колхозы, которые были органично приняты страной.