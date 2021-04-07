Анадырь, , 04:27 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на Чукотке оценил построенные с помощью средств, выделяемых Минвостокразвития по линии «Единой субсидии», многоквартирные дома в посёлке Угольные Копи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На средства «Единой субсидии» построен и сдан в эксплуатацию в 2020 году один дом, а в марте этого года — два дома. В 2020 году 11 новых квартир получили учителя и медработники. В этом году 16 квартир также будут распределены работникам социальной сферы. Оставшиеся шесть квартир продадут на первичном рынке жилья через механизм ипотечного кредитования по среднерыночной цене, установленной Минстроем России. Заканчивается строительство четвёртого дома, в нём идет финишная отделка.

Также в рамках «Единой субсидии» квартиры получили семь учителей в Анадыре.

Всего на реализацию плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа на 2018−2020 годы из федерального бюджета по линии «Единой субсидии» выделено более одного млрд рублей.

За два года построена пристройка к Чукотской окружной больнице для размещения МРТ в Анадыре, проведена реконструкция корпусов «Чаунской районной больницы», построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Лорино. Закуплено оборудование для четырёх лицеев и шести больниц. Приобретены 109 мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, участников программы «Дальневосточный гектар».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутневв рамках рабочей поездки на Чукотку провёл в Анадыре совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны.