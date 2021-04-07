Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 668 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 653 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что такое число инфицированных выявляется в Южной Корее впервые с 18 февраля. Эксперты выражают опасения, что в стране может начаться новая волна заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 106 898. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1756 человек.